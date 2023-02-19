2023/02/19 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في إئتلاف دولة القانون، تركي جدعان، اليوم الأحد، عن تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين “على المحك”.

وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال”.

وأشار الى، انه “سيقدم طلبا رسميا الأسبوع المقبل من أجل بيان آليات الانتخابات الأخيرة ومدى شفافيتها خاصة مع وجود معلومات تتحدث عن مخالفات وهناك قيود على البعض” حسب قوله.

وأكد جدعان، انه “لا يمكن الجزم بهذه المعلومات وننتظر التحقيق بها لبيان حقيقة المشهد العام” مبينا انه “اذا ما تأكدت تلك المعلومات سيكون وضع الانتخابات على المحك والقرار يبقى رهن المحاكم المختصة”.

وأضاف “أننا نؤمن بتجميد الاتحادات والفعاليات بالوقت الراهن من أجل صياغة قوانينها وإعادة تنظيمها وفق آليات تخدم الصالح العام خاصة وانها عانت من سلبيات كبيرة في السنوات الماضية”.

يذكر ان المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أقيم في 9 شباط 2023 على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب برلماني يضع انتخابات الجمعيات الفلاحية “على المحك”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب برلماني يضع انتخابات الجمعيات الفلاحية “على المحك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).