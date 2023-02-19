2023/02/19 | 23:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yHD0yijPwZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يكشف لكلام معقول فساد الانتخابات : 3 مليار دينار قيمة صورة مرشح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يكشف لكلام معقول فساد الانتخابات : 3 مليار دينار قيمة صورة مرشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).