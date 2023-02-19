2023/02/19 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر بشار الشجيري : أنة الليل مخلصه ملاوة وية الموت .. تعبت العدى وماتعبوني عداي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 73tu4ukEdpA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر بشار الشجيري : أنة الليل مخلصه ملاوة وية الموت .. تعبت العدى وماتعبوني عداي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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