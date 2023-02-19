2023/02/19 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، عن إصدار قرار تعيين مجموعة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “في جلسته الطارئة اليوم الأحد الموافق 19/2/2023 ، تعيين مجموعة من المشمولين بقانون (6) لسنة 2000 المعدل الخاص بتدرج ذوي المهن الطبية والصحية وحسب […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يصادق على تعيين مجموعة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يصادق على تعيين مجموعة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يصادق على تعيين مجموعة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).