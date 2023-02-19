شهادات اللحظات الأخيرة.. ماذا يحدث عند الوفاة؟

2023/02/19 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارقة الحياة ربما تكون من أصعب الأوقات التي يمر بها الإنسان، وتتعدد المواقف التي يمر بها كل شخص يمر بهذه التجربة، إلا أن هناك أنماطا مشتركة في هذه المرحلة، وفق شهادات مزودي خدمة رعاية المرضى على مشارف الموت

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