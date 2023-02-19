لا يزال العراق الجديد صناعة أميركية

2023/02/19 | 23:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف قال “كل ما في العراق من سيئات هو من صنع أميركي”.أحاول أن أشاكسه: “ولكن إيران هي المهيمنة على كل شيء من خلال أتباعها”، فيقول معاتبا “كأنك...أكمل القراءة ←

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