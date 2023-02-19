التعادل الايجابي يحسم مبارة الزوراء والحدود بدوري الكرة الممتاز

2023/02/19 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي الزوراء ايجابياً مع فريق نادي الحدود بنتيجة 2-2 اليوم الاحد، في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً […]

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