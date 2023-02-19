أطلاق حملة جمع تواقيع لتقديمها الى البرلمان السويسري للاعتراف بالإبادة الايزيدية

2023/02/19 | 23:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زيوريخ الاعلان عن أطلاق حملة لجمع التواقيع لتقديمها الى البرلمان السويسري للاعتراف بالإبادة الايزيدية كما فعلت المانيا عن طريق عريضة مشابه، عندما قام المجتمع الايزيدي في المانيا والعالم بتوقيع عريضة تطالب البرلمان الالماني عقد جلسة حول الاعتراف الرسمي بالإبادة الايزيدية. *يمكن للجميع توقيع هذه العريضة من خلال الرابط التالي Schweiz: Anerkennung des …

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