على خطى تويتر.. زوكربيرغ يعلن عن شارة توثيق زرقاء

2023/02/19 | 23:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على موقع انستغرام، الأحد، أن ميتا تختبر خدمة اشتراك ستسمح لمستخدمي انستغرام وفيسبوك بالدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

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