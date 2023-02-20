الأولى منذ 40 عاماً.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم أمني

2023/02/20 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية هي الأولى من نوعها منذ العام 1983.

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