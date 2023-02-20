شاهد بالفيديو.. رئيس سلطة الطيران المدني: سيتمكن المسافر من دخول مطار بغداد بسيارته الشخصية قريباً

2023/02/20 | 00:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FUNfCMP_cWI

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