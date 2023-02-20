إصابة ضابط كبير بالمرور خلال انقاذه عائلة من حريق بمنزلها

2023/02/20 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الأحد، إصابة ضابط مرور كبير في مديريها بمحافظة ميسان بحروق في جسمه خلال انقاذه عائلة من حريق منزلها.

وذكر بيان للديرية العامة، أن :"العميد (ماجد جاسم الماجدي) مدير الشؤون القانونية في مديرية مرور ميسان، سجل موقفاً بطولياً وإنسانياً حيث قام بانقاذ عائلة من خمسة أطفال ووالدتهم أثر نشوب حريق في منزلهم".

وأوضح البيان ان الحريق، كان "بسبب تسرب غاز من قنينة الغاز ومعالجتها على الفور قبل انفجارها وأطفاء النار في الأثاث القريب منها وإخماد الحريق، مما أدى الى تعرض (الماجدي) إلى حروق في جسمه".

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