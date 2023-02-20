الاطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماعه بحضور السوداني

2023/02/20 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بمكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، مساء الأحد، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق والعالم.

وذكر بيان للإطار، تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللقاء شهد استضافة ممثلي رؤساء كتل الاطار التنسيقي في مجلس النواب ولجنة الانتخابات في الأمانة العامة للإطار التنسيقي لمناقشة التشريعات المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب".

كما ناقش الحاضرون "جملة من الموضوعات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية حكومة الخدمة الوطنية" بحسب البيان.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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