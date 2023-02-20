الكشف عن حالة الطقس خلال شهر رمضان في العراق

2023/02/20 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبي جوي، حالة الطقس التي سترافق شهر رمضان المقبل في البلاد.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"باقي 30 يوماً على انتهاء فصل الشتاء بالحساب الفلكي" مبينا، ان "بداية شهر رمضان ستكون مع بدايات الربيع".

وأضاف "فصل الربيع وطبقا للخرائط المُناخية تبشر بالخير من ناحية الأمطار في شهر آذار وبدايات شهر نيسان بكميات حول إلى أعلى من معدلاتها".

وتوقع عطية، ان "تتركز (هذه الأمطار) بشكل أفضل في جنوب ووسط وشرق البلاد".

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