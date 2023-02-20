2023/02/20 | 00:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L2z-F-VfhyE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. برلمانيون ومواطنون يستنكرون وبشدة استطلاع جريدة الصباح بحل إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. برلمانيون ومواطنون يستنكرون وبشدة استطلاع جريدة الصباح بحل إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).