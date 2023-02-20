2023/02/20 | 00:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب سابق : عصـ ، ـابات هي من تدير الانتخابات في العراق | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _rvjUkPjF7Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب سابق : عصـ ، ـابات هي من تدير الانتخابات في العراق | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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