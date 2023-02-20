بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يبحث التشريعات المهمة

2023/02/20 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الاطار التنسيقي الاحد، اجتماعه الاعتيادي رقم ١٤٤ بمكتب الحكيم لمناقشة اخر تطورات الاوضاع في العراق والعالم.وشهد اللقاء ، بحسب بيان صحفي للاطار “استضافة ممثلي رؤساء كتل الاطار التنسيقي في مجلس النواب ولجنة الانتخابات في الامانة العامة للاطار التنسيقي لمناقشة التشريعات المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب”.

واضاف البيان “كما ناقش الحاضرون جملة من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام واولوية حكومة الخدمة الوطنية”.

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