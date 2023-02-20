التخطيط النيابية تتوقع موعد وصول الموازنة

2023/02/20 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الاحد، قرب حسم ملف إقرار قانون الموازنة لعام 2023، فيما أكدت استمرار المناقشات بين حكومتي بغداد واربيل .

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد كريم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مناقشة ملف موازنة 2023 بين حكومتي بغداد واربيل مستمر لحين الوصول الى اتفاق نهائي”، مبينا أن ” حسم ملف الموازنة سيتم قريبا ولم يتبق على إقرارها شيء”.

وأضاف، أن “الوفد الكردي حضر الى بغداد عدة مرات، واجرى عدة لقاءات مع حكومة بغداد، وسيتم حسم الأمور المتعلقة بالموازنة وإقرارها بعد الاتفاق”.

وأوضح عضو لجنة التخطيط النيابية، أن “قانون الموازنة لم يصل الى الان الى البرلمان للتصويت عليها”، لافتا الى أن “لجنته بانتظار وصول القانون لكي يتم دراستها وعرضها لمجلس النواب”.

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