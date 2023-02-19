الاتحاد الإفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة في ليبيا 

2023/02/20 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، لوكالة فرانس برس الأحد أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

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