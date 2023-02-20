توقيع‭ ‬تفاهم‭ ‬جديد‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمني بين‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية

2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬يحل‭ ‬إشكاليات‭ ‬الايزيديات‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي ‭ ‬بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ الرياض‭ -‬الزمان وقع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الشمري‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬بروتوكول‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭.‬ ‮ ‬وأفادت‭ […]

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