2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس القضاء الأعلى يحل إشكاليات الايزيديات في محاكم الإقليم الكردي بغداد- أربيل – عبدالحسين غزال الرياض -الزمان وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الأحد، في الرياض على بروتوكول للتعاون الأمني مع السعودية وذلك في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود. وأفادت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع تفاهم جديد للتعاون الأمني بين العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع تفاهم جديد للتعاون الأمني بين العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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