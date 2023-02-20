مَن‭ ‬سيتخذ‭ ‬قرار الانعطاف‭ ‬الكبير؟

2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬برنامج‭ ‬حكومي،‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬فقرات‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬تسديد‭ ‬المتطلبات‭ ‬المرحلية‭ ‬والسريعة‭ ‬للعراقيين‭ ‬وللجهد‭ ‬العام‭ ‬لأجهزة‭ ‬الدولة،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬يرتبط‭ ‬غالباً‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وصلاحياته‭ ‬ومتابعته‭ ‬حقائب‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنود‭ ‬الواضحة‭ ‬والممولة‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭. ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬تبدو‭ ‬الصورة‭ ‬واضحة‭ ‬ومستوفية‭ ‬عناصر‭ ‬التنفيذ‭ ‬والادامة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انَّ‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬تنفيذه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ […]

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