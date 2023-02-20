2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام هناك برنامج حكومي، يتوافر على فقرات تدور في فلك تسديد المتطلبات المرحلية والسريعة للعراقيين وللجهد العام لأجهزة الدولة، وهذا الامر يرتبط غالباً برئيس الحكومة وصلاحياته ومتابعته حقائب الوزراء في تنفيذ البنود الواضحة والممولة من الموازنة. الى هذه النقطة تبدو الصورة واضحة ومستوفية عناصر التنفيذ والادامة، بالرغم من انَّ ما جرى تنفيذه لا يزال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن سيتخذ قرار الانعطاف الكبير؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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