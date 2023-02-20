15‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي على‭ ‬حي‭ ‬المقار‭ ‬الأمنية‭ ‬بدمشق

2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضرار‭ ‬تلحق‭ ‬بقلعة‭ ‬دمشق بيروت‭- ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬سيدتان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬مماثل‭ ‬بجروح‭ ‬متفاوتة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬حياً‭ ‬سكنياً‭ ‬وأمنيا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬نتيجة‭ ‬ضربة‭ ‬مماثلة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭..‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ […]

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