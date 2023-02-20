2023/02/20 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اضرار تلحق بقلعة دمشق بيروت- دمشق -الزمان قتل 15 شخصاً بينهم سيدتان على الأقل وأصيب عدد مماثل بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي طال بعد منتصف ليل السبت الأحد حياً سكنياً وأمنيا مهما في دمشق، في حصيلة هي الأعلى في العاصمة السورية نتيجة ضربة مماثلة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا..
وأعلنت وزارة الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 قتيلا في قصف إسرائيلي على حي المقار الأمنية بدمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت وزارة الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 قتيلا في قصف إسرائيلي على حي المقار الأمنية بدمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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