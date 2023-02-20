ساعة المسلة: سياسيون احتالوا على العراقيين بطي صفحة داعش في الطارمية (بسرعة) لغايات انتخابية

2023/02/20 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاحد.رئيس مجلس شيوخ عشائر...

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