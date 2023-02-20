2023/02/20 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الوقت المتبقي لانتهاء فصل الشتاء، فيما حدد بداية شهر رمضان.وقال عطية في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، اليوم الاثنين، إنه “رسمياً بقي 30 يوماً على انتهاء فصل الشتاء وفق الحساب الفلكي”، مبيناً أن “بداية شهر رمضان سيكون مع بدايات الربيع”.وأشار عطية إلى أن “فصل الربيع وطبقا للخرائط المُناخية […]

ظهرت المقالة رمضان وأيام الشتاء كم تبقى لأيامهما في العراق؟..



مختص يجيب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمضان وأيام الشتاء كم تبقى لأيامهما في العراق؟.. مختص يجيب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمضان وأيام الشتاء كم تبقى لأيامهما في العراق؟.. مختص يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).