"ارتفاع عدد الوفيات".. آخر معطيات الزلزال في تركيا بالأرقام

2023/02/20 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في تركيا بسبب الزلزال إلى ٤١ ألف حتى مساء الأحد، ليصل إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى ٤٤.٧٠٨ شخص، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" عن وكالة الكوارث الوطنية التركية .AFAD

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