2023/02/20 | 01:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية هي الأولى من نوعها منذ العام 1983.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى منذ 40 عاماً.. مذكرة تفاهم أمني بين العراق والسعودية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى منذ 40 عاماً.. مذكرة تفاهم أمني بين العراق والسعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).