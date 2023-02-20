عون صليبا وملحم خلف يدعوان النوّاب للانتظام والحضور إلى البرلمان اللبناني من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

2023/02/20 | 01:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه كل من النائبين التغييرين، نجاة عون صليبا وملحم خلف، المعتصمين في قاعة البرلمان اللبناني منذ شهر، إلى نواب الأمة عبر تطبيق زوم، يدعونهم للانتظام والحضور إلى البرلمان اللبناني من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

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