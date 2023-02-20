البابا فرنسيس يدعو إلى مد يد العون لضحايا زلزال سوريا وتركيا

2023/02/20 | 02:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، إلى مد يد العون للمحتاجين والمتضررين من الزلزال، في كل من سوريا وتركيا.وأضاف البابا فرنسيس، في خطاب ألقاه من شرفة القصر الرسولي في الفاتيكان، “صحيح أنني متعاطف مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، لكنني أفكر أيضا في الشعب الأوكراني، الذي يعاني ويلات الصراع يوميا، وكذلك في العديد من الشعوب الأخرى […]

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