2023/02/20 | 02:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشرت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي، خمس ملاحظات على الخطوط الجوية العراقية وتوجه رسالة لسلطة الطيران المدني.وأدناه نص الملاحظات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتلاوي تؤشر 5 ملاحظات على الخطوط الجوية العراقية وتوجه رسالة لسلطة الطيران المدني المركز الخبري الوطني.

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