تعيين بنك أميركي مستشارا للعرض القطري بشأن

2023/02/20 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الأحد، اختيار البنك الأميركي "بنك أوف أميركا" ليكون أحد المستشارين في صفقة شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، وبذلك ينضم إلى عدد من البنوك الاستثمارية والمستثمرين المشاركين في السباق للاستحواذ على النادي الشهير، وفقا لشبكة "بلومبرغ" الأميركية.

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