وكالة الطاقة الذرية تتباحث مع إيران.. تخصيب متعتمد أم خلل تقني؟

2023/02/20 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأحد، أنها تجري محادثات مع إيران بعد تقارير صحفية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الأممية يورانيوم مخصب بنسبة 84%.

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