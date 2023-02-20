شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد بتحويل المحيط إلى

2023/02/20 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الكوري الجنوبي، الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي في الوقت الذي حذرت فيه الشقيقة القوية للزعيم كيم جونج أون من تحويل المحيط الهادي إلى "ميدان رماية" مما يزيد التوترات في المنطقة.

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