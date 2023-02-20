النظر لتجربة الحريديم في إسرائيل من زاوية أخرى 

2023/02/20 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء جولات مناقشة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المخضرم بنيامين نتنياهو زعماء طائفة "الحريديم" اليهودية بالسعي لبناء مدينة خاصة بهم،

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