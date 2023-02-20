19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

2023/02/20 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البرازيلية الأحد أن الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية ساو باولو.

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