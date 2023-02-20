وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ممثلين لـ

2023/02/20 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بممثلي منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، في جنوب تركيا، الأحد.

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