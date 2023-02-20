ارتفاع أسعار النفط مع تحسن الطلب الصيني والهندي

2023/02/20 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تغيرت أسعار النفط لتحقق بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن استقرت منخفضة دولارين للبرميل يوم الجمعة، مع تحسن الطلب الصيني والهندي أكبر مستوردي للنفط بالعالم.

وارتفع خام برنت 53 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 83.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آذار/مارس، 76.77 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 43 سنتا.

وأغلقت المعايير على انخفاض بنحو 4٪ الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

وأصبحت الصين، إلى جانب الهند، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مما دفع بالأسعار الى الارتفاع بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي يخيم في اوربا وامريكا.

وأظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي سجلت رقما قياسيا قدره 1.4 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

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