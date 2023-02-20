بعد الخطوة الإماراتية.. توقعات بإلغاء مجلس الأمن للتصويت بشأن النشاط الاستيطاني

2023/02/20 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، أن هناك توقعات بإلغاء مجلس الأمن للتصويت بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد خطوة إماراتية تمثلت بسحب دعوتها للتصويت.

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