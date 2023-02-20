المرور تعلن قطع جسر السنك لمدة يومين بدءا من الغد-عاجل

2023/02/20 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه___سيتم قطع جسر السنك لمدة يومين ابتداءاً من يوم غداً الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٢/٢١ وذلك لأستكمال أعمال الصيانة من قبل كوادر أمانة بغداد_ الطرق والجسور،لذا على المواطنين الكرام سلك الطرق البديلة(جسر الاحرار _ جسر الصرافية_ جسر باب المعظم_ جسر جابر بن حيان_ الجسر المعلق) وذلك لحصول كثافات متوقعة اثناء قطع جسر السنك في ساحة الخلاني وساحة التحرير و المناطق المحيطة ..لذا وجب التنويه..مديرية المرور العامةالعلاقات والإعلام

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