هزة ارضية في إيطاليا بقوة 4.5 درجة

2023/02/20 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.





وحسب المركز فإن الهزة وقعت عند الساعة 01:11 فجر اليوم، وكان مركزها يقع على عمق 17 كم، على بعد 94 كم شمال شرق باليرمو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يذكر أنه في 28 ديسمبر 1908، ضرب زلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية وكالابريا في جنوب إيطاليا، أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وأصاب الدمار منطقة يبلغ نصف قطرها 300 كم.

وخلال لحظات بعد الزلزال، ضرب تسونامي بارتفاع 13م السواحل المجاورة أدى إلى تهدم 93% من الأبنية في مسينا ومات حوالي 70000 مواطن.

ويعتبر هذا الزلزال أحد أكبر الزلازل التي ضربت إيطاليا، وهو معروف باسم "زلزال مسينا".

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