ارتفاع لأسعار النفط بتحسن طلب الصين والهند.. برنت فوق 83 دولاراً

2023/02/20 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتحقق بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد استقرارها على انخفاض دولارين للبرميل مع تحسن الطلب الصيني والهندي أكبر مستوردي للنفط بالعالم.

وصعد خام برنت 53 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 83.53 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آذار/مارس، 76.77 دولارًا للبرميل، ليرتفع 43 سنتا.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة في المائة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

وأصبحت الصين، إلى جانب الهند، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مما دفع بالأسعار الى الارتفاع بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي يخيم في اوربا وامريكا.

وأظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي سجلت رقما قياسيا قدره 1.4 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

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