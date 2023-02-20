النزاهة تضبط قرابة (20) حفارة لم تستخدم في شركة الاستكشافات النفطية بالبصرة

2023/02/20 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ما يقارب (20) حفارةً جديدةً لم تُستخدَمْ في إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط العاملة في البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نفَّذهما فريقٌ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، أفادت بأن الفريق انتقل إلى مقر شركة الاستكشافات النفطيَّـة – الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، حيث تمكَّن من ضبط (18) حفارةً يدويَّـةً، مع الأوليَّات الخاصَّة بها، لافتةً إلى أنَّ الفريق توصَّل إلى أنَّ تلك الحفارات جديدة ولم يتم استخدامها منذ عام 2018، مُشيرةً إلى أنَّ جلب تلك الحفارات كان بناءً على طلب الشركة المُشغّلة لحقل مجنون النفطي (شركة شل)، ولم يتم استخدامها منذ تعرُّض الحقل إلى فيضان، إذ تمَّ إكمال المشروع دون استخدامها.

وأردفت إنَّه في عمليَّة ثانيةٍ، قام الفريق بالانتقال الى مقر الشركة ذاتها، وضبط حفارة نوع (بوكلاين – كتلر بلر)، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أفضت إلى أنَّ عمليَّة الشراء كانت في العام 2014، فيما وصل مبلغ شرائها إلى (250,000) ألف دولار، لافتةً إل أنَّ الحفارة تمَّ تركها داخل المياه لمُدَّة عامين، وهناك محاولة لإصلاحها بقيمة (35,000,000) مليون دينار عراقي.

ونوَّهت بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتحديد مقدار الضرر بالمال العام وجهة المقصريَّة.

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