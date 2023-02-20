2023/02/20 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ، اليوم الإثنين ، فتح التقديم على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالحماية الاجتماعية.وذكرت وزارة العمل في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يعلن فتح التقديم على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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