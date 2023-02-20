اعتقال متهم قتل والده إثر مشاجرة عائلية في بغداد

2023/02/20 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على متهم أقدم على قتل والده إثر خلاف عائلي في بغداد.

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