شجاعة أم حظ؟ شاهد لحظة مواجهة كلب لقرش رأس المطرقة

2023/02/20 | 09:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط ركاب قارب سياحي في جزر الباهاما اللحظة التي قفز فيها كلب مغامر مباشرة على سمكة قرش رأس المطرقة التي يبلغ ارتفاعها 12 قدمًا.

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