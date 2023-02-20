2023/02/20 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علي سعدون اللامي، الأحد، وزارة...

ظهرت المقالة شركات الحفر الأجنبية تنهب واردات العراق النفطية أولاً على المسلة.

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