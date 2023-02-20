تقرير يكشف عن يورانيوم مخصب بنسبة قريبة من إنتاج سلاح نووي في إيران.. وطهران تنفي

2023/02/20 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة بلومبرغ أنه رصد مراقبون ذريون دوليون في إيران الأسبوع الماضي يورانيوم مخصب إلى مستويات أدنى بقليل من المطلوب لصنع سلاح نووي، وفقا لاثنين من كبار الدبلوماسيين، مما يؤكد خطر أن الأنشطة النووية غير المقيدة للبلاد قد تؤدي إلى أزمة جديدة.

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