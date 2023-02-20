اعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردته وتسببه بمقتل منتسب في بغداد

2023/02/20 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على تاجر مخدرات بعدما تسبب بمقتل منتسب واصابة فريق العمل في العاصمة بغداد.

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