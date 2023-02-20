النزاهة تضبط آليات لم تستخدم في شركة الاستكشافات النفطية بالبصرة

2023/02/20 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط قرابة 20 حفارة لم تستخدم في شركة الاستكشافات النفطية بالبصرة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، انتقل إلى مقر شركة الاستكشافات النفطيَّـة - الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، حيث تمكَّن من ضبط 18 حفارةً يدويَّـةً، مع الأوليَّات الخاصَّة بها"، لافتاً إلى أنَّ "الفريق توصَّل إلى أنَّ تلك الحفارات جديدة ولم يتم استخدامها منذ عام 2018".

وأشار، إلى أنَّ "جلب تلك الحفارات كان بناءً على طلب الشركة المُشغّلة لحقل مجنون النفطي (شركة شل)، ولم يتم استخدامها منذ تعرُّض الحقل إلى فيضان، إذ تمَّ إكمال المشروع من دون استخدامها".

وأردف، إنَّه في عمليَّة ثانيةٍ، "قام الفريق بالانتقال الى مقر الشركة ذاتها، وضبط حفارة نوع (بوكلاين - كتلر بلر)"، مُبيّنا أنَّ "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أفضت إلى أنَّ عمليَّة الشراء كانت في العام 2014، فيما وصل مبلغ شرائها إلى 250 ألف دولار".

واوأضح، أنَّ "الحفارة تمَّ تركها داخل المياه لمُدَّة عامين، وهناك محاولة لإصلاحها بقيمة 35 مليون دينار"، مؤكداً "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتحديد مقدار الضرر بالمال العام وجهة المقصريَّة".

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