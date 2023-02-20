100 مليار يورو خسائر ألمانيا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا

2023/02/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مارسيل فراتزشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إن ألمانيا خسرت 100 مليار يورو (ما يعادل أكثر من 106.7 مليار دولار) بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من زيادة في أسعار الطاقة.

وأوضح فراتزشر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ارتبط بها من قفزة في أسعار الطاقة، كلفت ألمانيا ما يقرب من 2.5 % من إجمالي ناتجها، أو ما يعادل 100 مليار يورو في عام 2022"، مضيفًا أن هذه التكاليف ستستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة.

وقال فراتشر إن ألمانيا تأثرت أكثر بالأزمة اقتصاديا لأنها كانت أكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية، ولديها نسبة عالية من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة و"تعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية".

وفي وقت سابق، وقع أكثر من 506 آلاف شخص على عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.

وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير/ شباط من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية بحزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.

يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.

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