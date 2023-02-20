2023/02/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت صحيفة عربية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول عراقي بأن السعودية طلبت من العراق تولي قواته النظامية تأمين الحدود بين البلدين، في سياق برتوكول وقُع بينما يوم أمس.

ونقلت "صحيفة العربي الجديد" القطرية وتابعتها (بغداد اليوم)، عن المسؤول قوله إن "الاتفاقية ركزت على تأمين الحدود المشتركة بين البلدين"، مبيناً أن "المسؤولين السعوديين ركزوا على أهمية تولي القوات النظامية ملف تأمين الحدود من الجانب العراقي مع السعودية، فضلاً عن التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بشأن عمليات التسلل ومنعها".وأضاف أن "التفاهمات والتوافق بين الجانبين أفضت إلى توقيع الاتفاقية، والتي ستكون لها أهمية للبلدين، وأن المملكة اتفقت أيضاً على تعزيز تواجدها الأمني على الشريط الحدودي، لمنع عمليات التسلل بين الجانبين".ولفت كذلك إلى أن الاتفاقات شملت تشكيل لجنة أمنية مشتركة لإدامة التواصل والتنسيق في ما يتعلق بالقضايا الأمنية المشتركة، لاسيما الحرب على الإرهاب.

واجرى منذ يوم امس، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، على رأس وفد أمني، زيارة إلى الرياض لبحث عدد من الملفات الأمنية المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير وقّع مذكرة تفاهم أمني هي الأولى من نوعها منذ العام 1983، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود"، مؤكداً أن "هذه المذكرة شملت كلّ أشكال التعاون الأمني، وتبادل الرؤى، وتفعيل العمل الأمني المشترك، بما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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